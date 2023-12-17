تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الشعير على الريق؟

صحيفة الخليج 365: يعتبر مشروب الشعير مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

ووفقًا لموقع "ويب ميد" تشمل الفوائد الصحية لشرب ماء الشعير ما يلي:-

تحسين صحة الكلى والكبد

العناصر الغذائية الموجودة في مشروب الشعير قد تساهم في صحة الكلى والكبد، وقد تمنع أيضًا حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، لأنها غنية بمضادات الالتهابات والفيتامينات الغذائية.

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تناول عصير الشعير على الريق يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري لأنه غني بالألياف الغذائية التي تقلل من مستوى السكري بالدم.

الحماية من السرطان

عصير الشعير غني بحمض الفيروليك، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي خلاياك من الأضرار المسببة للسرطان وتمنع نمو الورم.

حماية القلب

مشروب الشعير بشكل دوري وخصوصًا على الريق يحسن من صحة القلب، لأنه يحتوي على مزيج من الألياف الغذائية والتي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، وعلاوة على ذلك، من الأفضل شرب هذا الماء دون تصفية، لأن إزالة الحبوب يمكن أن تقلل من محتواه من الألياف.

يقلل الكوليسترول

يحتوي ماء الشعير على توكولات، وهي مضادات الأكسدة التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتزيل انسداد الشرايين، ومحتوياته من الألياف القابلة للذوبان والنياسين تساهم في فوائد إدارة الكوليسترول الجيدة ووظيفة الأوعية الدموية الصحية ويمكن أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.