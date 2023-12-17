شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "أمن المنشآت" تستعرض أحدث آلياتها وأجهزتها بـ "واحة الأمن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت قوات أمن المنشآت مشاركتها ضمن معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

واستعرضت قوات أمن المنشآت، أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة الحيوية، والملبوسات العسكرية.

معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"

كما اهتمت بتعريف الزوار بمهام القطاع بتقنية الهولوجرام، وتقديم فعاليات وعروض متنوعة.

ومعرض وزارة الداخلية "واحة الأمن" يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة، لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة.

وذلك من خلال شعار "وطن آمن ومزدهر" في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.

استثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بجانب استثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر".

وكذلك أحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية.

يضاف إلى ذلك أجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.