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تراند اليوم : شاهد.. مشهور سناب سمول كابتشينو يرفض عرض الزواج المقدم من الفنانة التركية الحسناء هاندا أرتشيل

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صحيفة الخليج 365: أعلن مشهور سناب شات سعد العنزي المعروف بـ سمول كابتشينو، رفضه الزواج من الممثلة وعارضة الأزياء التركية الحسناء هاندا أرتشيل.

وكانت أنباء ترددت بشأن طلب الفنانة أرتشيل الزواج من سمول كابتشينو وأثار الخبر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته ظهر كابتشينو في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه يرفض فكرة الارتباط بهاندا.

وأضاف بأنه يحبها ويحترمها ويقدرها ويتمنى لها كل خير لكن حاليًا ليس لديه النية بالزواج، مشيرا إلى أنه لا أحد يعرف مصداقية الموضوع إلا هو وهي فقط، قائلا: أرفض الزواج والله يوفقها ويسعدها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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