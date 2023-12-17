شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تفاصيل فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للتغير المناخي الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية سيعرض أبرز ما حققه المركز من أعمال ودراسات.

وبين أن تلك الدراسات أسهمت في تحقق متطلبات عدد من القطاعات المحلية والإقليمية في الجانبين البحثي والاستشاري، وكذلك الدراسات المناخية المتعمقة.

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تطلعات المركز الإقليمي للتغير المناخي

وذكر أن المسؤولية كبيرة لتحقيق أهداف وتطلعات المركز الإقليمي للتغير المناخي، لخدمة الوطن والإقليم والاستفادة من مخرجاته التي أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا.

كانت انطلقت بجدة، جلسات عمل المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية.

وجاءت تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة".

شارك فيه خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ، والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.

التغيرات المناخية المتسارعة

وذكر أن هذا المؤتمر وما سبقه من أنشطة قام بها المركز الإقليمي للتغير المناخي سواء من أعمال تنسيقية أو ورش عمل محلية وإقليمية ومباحثات ومشاركات في المؤتمرات الإقليمية والدولية، تأتي لتحقيق القدر الأمثل من الفهم المستقبلي لقضايا التغير المناخي.

وذلك في ظل ما تنقله التقارير الدولية والتنامي المتصاعد للظواهر الجوية الحادة والمتطرفة والتغيرات المناخية المتسارعة على العالم وإقليمنا، التي أصبحت تشكل هاجسًا كبيرًا للجهات والمجتمعات بما تسببه من آثار جسيمة تؤثر سلبًا على حياة واستقرار الشعوب.

وتضمن المؤتمر في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان (حالة المناخ العالمي والإقليمي)، فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان: (ديناميكيات المناخ)، وتستمر أعمال المؤتمر حتى اليوم الأحد، بحضور عدد من الباحثين والمختصين في شؤون التغير المناخي.