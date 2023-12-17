بعد مقتل الـ 3 رهائن.. بماذا يفكر نتنياهو عن المرحلة المقبلة للحرب في غزة؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 5:26 صباحاً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ السبت، أنه يريد مواصلة “الضغط العسكري” على حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، رغم التظاهرات التي أثارها مقتل ثلاث رهائن “عن طريق الخطأ” برصاص الجيش الإسرائيلي. وصرّح نتنياهو في مؤتمر صحافي “شعرت بحزن شديد. أحزن ذلك الأمة بأكملها”. لكنه أضاف “رغم كل الحزن العميق، أريد أن أوضح أمراً: الضغط العسكري ضروري لإعادة الرهائن وضمان النصر على أعدائنا”. وأورد عديد من وسائل الإعلام أنه بعد مقتل الرهائن، تعتزم السلطات الإسرائيلية العودة إلى المفاوضات. ودون أن يتحدث بوضوح عن احتمال استئناف المفاوضات، قال نتنياهو مساء السبت “التوجيهات التي أعطيها لفريق المفاوضين مبنية على هذا الضغط ومن دونه لا نملك شيئا”. وذكر موقع أكسيوس الإخباري، الجمعة، أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنياع؛ يتواجد في دولة أوروبية مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني؛ لمناقشة هدنة ثانية تقود إلى تبادل رهائن وأسرى. وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه تم عقد اللقاء. وكان الرهائن الذين قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي من بين نحو 240 شخصاً خطفتهم حماس خلال الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً أغلبيتهم من المدنيين. ولا يزال 129 رهينة محتجزين في غزة بعد عملية التبادل خلال هدنة الأيام السبعة، وفق السلطات الإسرائيلية.

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