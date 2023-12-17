شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خلي جوزك ينهبل عليكي .. ضعي جل الصبار والقرنفل على الجسم بهذه الطريقة هترجعي 20 سنة لوراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة قلة كثافة شعر الحاجب ووجود الكثير من الفراغات في الحاجب ، لذلك يحاولن البحث عن العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية من أجل التخلص من هذه المشكلة ، حتى لا يفعلن ذلك. استخدام المنتجات الكيماوية ، مثل microblading ، ومن بين هذه الوصفات الطبيعية استخدام نبات الصبار للتخلص من هذه المشكلة ، لأن نبات الصبار يعتبر من أهم الأعشاب التي يمكن من خلالها حل هذه المشكلة بسرعة، وسنوضح كيفية استخدامه في مقالتنا.

يجب عليك استخراج جل الصبار من نبات الصبار ثم بعد ذلك يجب وضع الجل على الحاجبين وتدليكه جيداً لبضع دقائق ثم تركه على الحاجب لمدة نصف ساعة ويمكن فيتامين إي أيضا يتم إحضارها واستخدامها ، حيث يساعد هذا الفيتامين على تكثيف الشعر ، وحتى تقومي باستخدامه أحضر الكبسولة وافتحها ودهن حاجبيك بالزيت الموجود فيها جيدًا ، واتركيه من الليل إلى الصباح ، و كرر هذه الوصفة بشكل يومي.

يعتبر القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي تؤدي إلى زيادة كثافة الحواجب ، وذلك لاحتوائه على مجموعة من الخصائص التي تغذي الشعر وتقويته ، كما تساعد القرنفل على ترطيب البشرة ، وإلى أن تستخدميه ، أحضر بعض القرنفل وطحنه جيدًا ضعيها في زيت الزيتون ، ثم ضعي هذا الخليط على حاجبيك جيداً وكرري الوصفة يومياً.

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