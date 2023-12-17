شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على مناطق السعودية ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع اليوم طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الطقس في الشرقية اليوم

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الطقس في المدينة المنورة

الطقس في مكة المكرمة

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي. ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.