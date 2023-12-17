ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

وأوضحت أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبيا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» ببقية مناطق المملكة.
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