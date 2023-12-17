انت الان تتابع تجربتك ميسّرة بالحجز عبر "نُسك".. "الحج" للمعتمرين: تأكّدوا من خطوتَيْن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 5:33 صباحاً

أكّدت وزارة الحج والعمرة، أن حجز موعد العمرة عبر تطبيق نُسك تجربة سهلة وميسّرة، تمكّن من أداء المناسك بطمأنينة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، تقول: عند أداء العمرة "تأكّد أخي المعتمر من استخراج التصريح قبل القدوم، والحضور في الموعد المحدّد". وأشارت "الحج"، إلى أنه "في حال عدم التمكُّن من الحضور في الموعد المحدّد، يمكن إلغاء التصريح وحجز موعد جديد".

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