انت الان تتابع لماذا تزداد آلام الروماتيزم شتاءً؟.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتقليل الأعراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 6:27 صباحاً

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنه مع حلول فصل الشتاء تزداد آلام الروماتيزم، وتتمدّد المفاصل بسبب الأجواء الباردة؛ حيث يزيد سُمك السائل الزليلي الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل، وبالتالي مفاصل أكثر صلابة، وحساسية للألم. ولتقليل الأعراض والآلام، نصحت "سعود الطبية" بـ 5 نصائح، وفيها: "الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنُّب مضاعفات الروماتيزم"، و"ارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء مفاصلك". وأضافت: "تجنَّب التعرُّض للهواء البارد، مع المحافظة على نشاطك البدني داخل المنزل"، و"تغطية أكبر قدر ممكن من جسمك بالملابس الدافئة عندما تضطر للخروج في الهواء الطلق"، و"تدليك المفاصل التي تؤلمك".

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تزداد آلام الروماتيزم شتاءً؟.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتقليل الأعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.