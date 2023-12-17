الجودة مهمة لفاعليتها.. دعوة من "الصحة" للتأكّد من صلاحية المكملات الغذائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #قبل_ما تكمل، دعت وزارة الصحة إلى التأكد من تاريخ صلاحية المكملات الغذائية وشروط تخزينها.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، تقول: "تأكّد من تاريخ الصلاحية وشروط التخزين للمكملات الغذائية، الجودة مهمة لفعالية المكمل".

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