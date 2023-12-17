انت الان تتابع 5.1 ملايين زائر وإرشاد مكاني.. "أبرز خدمات الحرم النبوي في 7 أيام" بالأرقام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي خلال الفترة من 24/ 5/ 1445هـ إلى 2/ 6/ 1445هـ.

وأوضحت "شؤون الحرمين" أن إجمالي عدد المصلين والزائرين خلال تلك الفترة بلغ ( ٥,١١٩,٥٤٥) مصليًا وزائرًا، وعدد المستفيدين من السلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما- بلغ (٥٠١,٩٣٨).

وبيّنت عبر حسابها على "إكس"، أن عدد المستفيدين من الصلاة في الروضة (رجال) بلغ (١٢٥,٠٠٦) مستفيدين، و(١١٠,٣٣٥) مستفيدًا من الصلاة في الروضة (النساء).

وتابعت: "( ١٥,٢٩٥) مستفيدًا من المواقع المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، و(٩٦,٨٧٤) مستفيدًا من الإرشاد المكاني"، و(٨,٦٣٨) مستفيدًا من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(٨٧,٤٤٦) مستفيدًا من التواصل باللغات، و(١٣,٥٨٤) مستفيدًا من المكتبات.