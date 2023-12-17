انت الان تتابع "المؤتمر الدولي لسوق العمل".. لقاءات سعودية رسمية مع ممثلي 7 دول بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 8:08 صباحاً

عقد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر "أبوثنين"، أول أمس، عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل؛ وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض. والْتقى "أبوثنين" بكل من وزير العمل والحد من الفقر بجمهورية أوزبكستان بهزود موساييف، ووزير التوظيف والعمل والأمن الاجتماعي بجمهورية سيراليون محمد رحمان سواري، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أرمينيا ناريك مكرتشيان، ووزير العمل بجمهورية ليبيا علي العابد الرضا، ووزير العمل بدولة فلسطين الدكتور نصري خليل أبو جيش، والنائب الأول لوزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان بجمهورية كازاخستان إكمادي سار باسوف، ونائب وزير التوظيف والعمل بجمهورية جنوب إفريقيا بويتوميلو مولوي، كما الْتقى بالمدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية عثمان البلبيسي. ورحّب نائب الوزير بضيوف المملكة، وقدّم لهم الشكر على استجابتهم لدعوة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي لحضور المؤتمر الدولي لسوق العمل، كما تخلل اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل، وبحث سبل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكل الأطراف. وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الوزارة على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات لمعالجة تحديات سوق العمل.

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