طائرة الإخلاء الطبي الجوي تتجه إلى إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تتجه -في هذه الأثناء- طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع، إلى إريتريا؛ لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية".

ويأتي هذا ضمن جهود وأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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