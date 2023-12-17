فيديو.. موجة برد تجمّد المياه الجارية بمرتفعات عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - رصد مقطع فيديو صباح اليوم الأحد، تجمُّد المياه الجارية بمرتفعات منطقة عسير، على أثر موجة بردٍ شهدتها المنطقة، وكذلك المناطق الجنوبية عموماً، حيث شهدت تهامة عسير وجازان والباحة أيضاً انخفاضاً ملحوظاً في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وكانت قد وصلت الدرجة -وفق قارئ درجات الحرارة في المركبات-، إلى سالب واحد، في أحد المواقع بمنطقة عسير، فيما يُشار إلى أن التحذيرات من الموجة الباردة قد انطلقت منذ أيام عدة.

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