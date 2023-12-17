انت الان تتابع بيان بمتوسطات الحرارة.. "الحصيني": معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 8:20 صباحاً

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد هو الحادي عشر من موسم المربعانية لعام 1445هـ؛ مشيرًا إلى أنه بحسب النماذج العددية للطقس فإن معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي. وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان. وعن الحرارة المسجلة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة صباحًا، أبان "الحصيني" أن الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة. وأضاف: أقل حرارة سجلت خمس درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى قد سجلت أقل من ذلك في الوسطى والشمالية أو المرتفعات الجبلية. وتابع: العاصمة الرياض تسجل سبع درجات مئوية وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى حرارة سجلتها جدة خمس وعشرون درجة مئوية.

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