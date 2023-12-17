الأدوية المخدّرة وبنوك الدم.. 102 مخالفة على مؤسسات صحية في "حصاد العام" بالجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 8:24 صباحاً

نفّذت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلة بفرق الالتزام، 2624 زيارة رقابية، أسفرت عن تحرير 102 مخالفة خلال عام 2023م. وأوضحت "صحة الجوف" أن الجولات الرقابية في مدى توافر الأدوية بالصيدليات بلغت 2407 زيارات، ومدى نسبة التزام المؤسسات الصحيّة بالرقابة على الأدوية المخدرة بلغت 149 زيارة، وقياس مدى التزام الصيدليات بنظام "رصد" بلغ عددها 558 زيارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في القطاعين العام والخاص بلغت 875 زيارة، وكتابة الاسم العلمي في الوصفات الطبيّة بلغ عددها 1024 زيارة. وأضافت: فيما بلغ عدد القضايا الطبيّة 223، وعدد قياس مدى التزام العيادات المتنقلة 18 زيارة، وقياس مدى التزام مراكز الرعاية الأوليّة المناوبة 36 زيارة، إضافة إلى تسجيل مدى الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة 176 زيارة، وتسجيل مدى التزام المؤسسات الصحية الحكومية وغير التابعة لوزارة الصحة 11 زيارة، كما تم تفعيل حملات وزارة الصحة في 117 منشأة. وبيّنت صحة المنطقة أن فرقها واصلت جولاتها الدورية للرقابة على القطاعين الخاص والعام ومتابعة توفير الأدوية، ونسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة، وربط الصيدليات بنظام "رصد"، ومتابعة المختبرات، ومتابعة مسار العينات ونقل الحالات، والالتزام بتسجيل التطعيمات في السجل الوطني، ومخالفات نظام بدائل حليب الأم، والغش التجاري وكتابة الاسم العلمي، ومدى التزام مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة المناوبة، والعيادات المتنقلة وقياس الفرق بين الرصيد الفعلي في المستودعات، ومخالفات المؤسسات ومخالفات مزاولي المهن، ومعايير الجودة في خدمات الرعاية المديدة، وتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحيّة للقطاع العام, والرقابة على المختبرات وبنوك الدم ومراكز الأسنان ومراكز الرعاية المنزلية للقطاع العام.

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