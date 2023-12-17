تراند اليوم : بالفيديو .. مشهد مهيب لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لقطات لموكب تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس السبت.

وبمشاركة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أدى جموع المصلين من أبناء الشعب الكويتي صباح اليوم، صلاة الميت على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وشهد مسجد بلال بن رباح بالكويت مشاركة شعبية واسعة في جنازة الأمير الراحل؛ حيث ظهر تأثر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.