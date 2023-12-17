شكرا لمتابعة خبر عن صحة الجوف تحرر 102 مخالفة خلال جولاتها الرقابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ممثلة بفرق الالتزام 2624 زيارة رقابية، أسفرت عن تحرير 102 مخالفة خلال عام 2023م.

وأوضحت “صحة الجوف” أن الجولات الرقابية شملت زيارة 2407 صيدليات لمراقبة مدى توفير الأدوية، ومدى نسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة وبلغت 149 زيارة, وقياس مدى التزام الصيدليات في نظام “رصد” وبلغ عددها 558 زيارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في القطاع العام والخاص وبلغت 875 زيارة، وكتابة الاسم العلمي في الوصفات الطبيّة.

وبلغ عددها 1024 زيارة، فيما بلغ عدد القضايا الطبيّة 223 ، و عدد قياس مدى التزام العيادات المتنقلة 18 زيارة، وقياس مدى التزام مراكز الرعاية الأوليّة المناوبة 36 زيارة، إضافة إلى تسجيل مدى الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة 176 زيارة، وتسجيل مدى التزام المؤسسات الصحية الحكومية وغير التابعة لوزارة الصحة 11 زيارة، كما تم تفعيل حملات وزارة الصحة في 117 منشأة.

وبيّنت صحة المنطقة أن فرقها واصلت جولاتها الدورية للرقابة على القطاع الخاص والعام ومتابعة توفير الأدوية، ونسبة التزام المؤسسات الصحيّة على الأدوية المخدرة، وربط الصيدليات بنظام “رصد”، ومتابعة المختبرات، ومتابعة مسار العينات ونقل الحالات، والالتزام بتسجيل التطعيمات في السجل الوطني، ومخالفات نظام بدائل حليب الأم، والغش التجاري وكتابة الاسم العلمي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مدى التزام مراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة المناوبة، والعيادات المتنقلة، وقياس الفرق بين الرصيد الفعلي في المستودعات، ومخالفات المؤسسات ومخالفات مزاولي المهن، ومعايير الجودة في خدمات الرعاية المديدة، وتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحيّة للقطاع العام، والرقابة على المختبرات وبنوك الدم ومراكز الأسنان ومراكز الرعاية المنزلية للقطاع العام.