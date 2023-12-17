شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية ترسي المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل 1737 مسجداً وجامعًا بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الأحد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل بلغت 1737 مسجداً وجامعاً في منطقة جازان.

وجاء ذلك بمبلغ إجمالي قدره (106.434.591) ريالاً، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة.

كما أنهت الوزارة مشروع تركيب قواطع زجاجية للمرحلة الثانية في 100 مسجد وجامع بالمنطقة، بقيمة بلغت (4.783.080) ريالاً، في إطار رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الطاقة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أجود الخدمات لبيوت الله.

وتأتي هذه المشروعات في إطار ما توليه القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها عمارة وصيانة ونظافة، ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها.