انت الان تتابع الوجهة النهائية غزة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 31 إلى العريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 8:57 صباحاً

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 31، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها موادَّ طبية بوزن إجمالي يبلغ 25 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم. وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم.

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