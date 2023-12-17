انت الان تتابع بقيمة 111 مليون ريال.. ترسية عقود صيانة وتشغيل 1837 مسجداً وجامعاً بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 9:07 صباحاً

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بصيانة ونظافة وتشغيل بلغت 1737 مسجداً وجامعاً في منطقة جازان، بمبلغ إجمالي قدره (106.434.591) ريالاً، وذلك وفق العقود وكراسة الشروط والمواصفات الجديدة التي أعدتها الوزارة. كما أنهت الوزارة مشروع تركيب قواطع زجاجية للمرحلة الثانية في 100 مسجد وجامع بالمنطقة، بقيمة بلغت (4.783.080) ريالاً، في إطار رفع كفاءة الإنفاق وترشيد الطاقة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أجود الخدمات لبيوت الله. وتأتي هذه المشروعات في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعم سخي لبيوت الله والعناية بها عمارة وصيانة ونظافة، ومتابعة احتياجاتها والمحافظة على ممتلكاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة 111 مليون ريال.. ترسية عقود صيانة وتشغيل 1837 مسجداً وجامعاً بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.