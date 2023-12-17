انت الان تتابع المهدئات والحبوب المنوّمة.. عواقب سلبية وتحذير لكِبار السن بشكل خاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 9:26 صباحاً

حذّرت دراسة أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ من أن تناول الأدوية المهدئة والمنوّمة يؤدي إلى زيادة خطر هشاشة العظام والإصابة بالكسور. ودرس الباحثون 20 دراسة وصفية (رصدية) أجراها علماء 11 دولة في العالم، شملت ستة ملايين شخص. ووفق "روسيا اليوم"، تمّ عزل العلماء المعلومات الخاصة بالحالة الصحية للمشاركين في الدراسات وتناولهم أدوية مختلفة. وأظهرت نتائج التحليل التلوي (تحليل حجم التأثير) للدراسات العلمية، أن المشاركين الذين يتناولون المهدئات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها. واتضح للباحثين أن تناول هذه الأدوية يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 32 بالمئة، وخطر كسور عظام أخرى في الجسم يزداد بنسبة 41 بالمئة.. وهذه النسب نفسها في حالة تناول هذه الأدوية سواء لفترة طويلة أو قصيرة. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تكون مفيدة لكبار السن، لأن كثافة ومتانة العظام مع التقدُّم في العمر تنخفض ويطلق عليها (هشاشة العظام)، وتناول الأدوية المهدئة والمنوّمة يفاقم هشاشة العظام، لذلك عليهم تناولها بعد استشارة الطبيب.

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