ضبْط مخالف رعى 33 متناً من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الأمير محمد بن سلمان بتبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 10:06 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيماً من الجنسية السودانية مخالفاً لنظامَي البيئة والإقامة والعمل؛ لارتكابه مخالفة رعي (33) متناً من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك. وأكّدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس. وأوضحت أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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