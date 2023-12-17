تراند اليوم : ‏‏‏‏شاهد: صلاة الغائب على الميت أمير ⁧‫الكويت‬⁩⁧ الشيخ" نواف الأحمد الصباح"‬⁩ في المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة الخليج 365: بثت قناة "الإخبارية" مقطعي فيديو لأداء صلاة الغائب على الميت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح في الحرم المكي، والمسجد النبوي.

وشارك عدد كبير من المصلين في أداء صلاة الغائب على الميت أمير الكويت الراحل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وجه بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

الجدير بالذكر تمت مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم ونقل جثمان الراحل إلى مقبرة الصليبيخات.