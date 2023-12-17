تراند اليوم : "خطبتني 77 فتاة ورفضتهم كلهم".. شاهد: حامد الضبعان يثير الجدل بالإعلان عن هذا السر لأول مرة!

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان حامد الضبعان، في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن سر لأول مرة يعلنه.

وقال "الضبعان": "لأول مرة أعلن وأتكلم ماتكلمت عن هذا الموضوع قبل 20 أو 25 سنة لأن الناس ما راح يستوعبون ولا يصدقوني سينصدمون ولكن الآن الناس راح تتقبل الموضوع لأن قليل حصلهم نفس اللي حصلي، وتكلموا الناس صدقوهم على طول".

وأضاف: "انا سبق وان انخطبت كتير، اذكر يا 55 مرة أو 33 أو 44 ما بدي اصير مبالغ ولكن تقريبًا 66 أو 77 مرة".

وتابع: " انخطبت عن طريق تليفون السيارة عن طريق البيدج و البريد الممتاز وعن طريق جهاز المكالمات والايميل ووسائل التواصل الجديدة ورفضت".

وأردف الفنان: "من جميع الدول العربية، الفاكس ما كان يبرد والهاتف ما كان يسكت، أسباب كثيرة أدت إلى ها شئ هذا طبعا الوسامة شئ مفروغ منه هذا ما يختلف عليه اثنين".

وعلق خلال مقطع الفيديو المتداول عبر المنصة: "لكن في أسباب ثانية ورغم هذا كنت ارفض لأن عندي قناعة أن هذا ردة فعل علشان شهرتي قد صقعت في الأفاق، فكلما صقعت شهرتي انخطبت".