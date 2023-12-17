شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ أقيمت صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووصل جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، ليواري الثرى.

وفاة أمير الكويت

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون"