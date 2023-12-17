شكرا لقرائتكم خبر عن لنقل التوأمين السياميين "أسماء وسمية".. طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تتجه إلى إريتريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحركت طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع متجهة إلى إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية" إلى المملكة تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-

فصل التوائم السيامية

تتميز المملكة في إجراء عمليات فصل التوائم السيامية، ويؤكد ذلك تصريح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أكتوبر الماضي الذي قال فيه: يعلم الجميع أن المملكة خلال 33 عامًا اعتنت بـ133 توأمًا، من 24 دولة، وفي كل وقت يسجل زملائي وزميلاتي إنجازا لهذا الوطن الغالي بدعم كبير من قائد هذا الوطن الغالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأكد أن العطاءات والإنجارات ستستمر في المجال الطبي وفي العديد من المجالات بإذن الله، بوجود هذه القيادة الحكيمة الذي تدعم الإنجاز والعطاء والنجاح.