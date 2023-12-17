السعودية | “هيئة الطرق” تواصل جولاتها في فحص الطرق باستخدام تقنية “الدرون”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تواصل الهيئة العامة للطرق جهودها في فحص وتقييم الطرق باستخدام تقنية “الدرون”، وذلك بهدف اختصار الجهد والوقت.

وتعمل تقنية الدرون على تقييم حالة الطرق, والوصول إلى الأماكن الصعبة كالعبارات والعقبات، مع قدرتها على عملية المسح بشكل أشمل وأدق، إضافة إلى المسح الحراري، كما تسهم في التأكد من مستوى النظافة في حرم الطريق، وتنفيذ إجراءات الفحص بشكل آلي.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق تستخدم العديد من التقنيات الحديثة ضمن عقود الصيانة المبنية على الأداء، التي تهدف لاستخدام أحدث التقنيات في أعمال الصيانة، كما تساعد هذه التقنيات في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.