شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم الأحد خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، وغداً في مركز أبو راكه، وفي الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة.

فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في قاعدة الملك فيصل البحرية، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدة بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها غداً للنساء في المتوسطة الحادية والثلاثون للبنات بمحافظة حفر الباطن، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية، وللرجال في مقر شركة سابك بمدينة الجبيل، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر الشركة العربية للبتروكيماويات بمدينة الجبيل.

بينما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في مدرسة تربية الأجيال المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل خدماتها اليوم للنساء في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل, فيما تقدم الخدمة للرجال غداً في مركز التأهيل الشامل بحائل، ويوم الثلاثاء للنساء في الثانوية التاسعة عشر للبنات بحائل لمدة يوم لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال في مدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بنجران، ويوم الأربعاء في مدرسة أحد المتوسطة لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للنساء في إدارة التعليم بنجران لمدة يوم واحد.

كنا أنها تقدم اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة, وللنساء في محافظة الوجه بمنطقة تبوك لمدة أسبوع لكل منهما, فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الاثنين في الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للنساء في محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مجمع الغماس التعليمي بمدينة بريدة بمنطقة القصيم لمدة يوم واحد.

والجدير بالذكر أن الخدمات المتنقلة تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.