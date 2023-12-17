شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشارك المديرية العامة للدفاع المدني ضمن معرض وزارة الداخلية “واحة الأمن” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.

ويتضمن جناح الدفاع المدني على عدد من الأركان، مثل ركن الـ VR وركن فريق البحث والإنقاذ، وركن السلامة المنزلية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ركن جهود الدفاع المدني في موسم الأمطار، وركن التقنية وركن أحدث التجهيزات، إضافة إلى ركن للسينما.

والجدير بالذكر أن معرض “واحة الأمن” يحتوي على أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، من خلال شعار “وطن آمن ومزدهر” في رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان، واستثمار التقنية