"التعليم": بدء التسجيل على (300) مقعد متاح في الزمالة للأطباء السعوديين ببريطانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 11:05 صباحاً

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد، بدء التسجيل على (300) مقعد متاح في الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا "البرنامج السعودي الإنجليزي الدولي للتدريب الطبي (IPGMTS)" والمعتمد من المجلس الطبي العام (GMC) في بريطانيا؛ مشيرة إلى أن التسجيل خلال الفترة من 17- 28 ديسمبر الجاري من العام 2023 عبر الرابط الإلكتروني على منصة سفير2، https://safeer2.moe.gov.sa/Portal. ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لمسار التخصصات الصحية، إلى الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع، بالإضافة إلى الشروط الخاصة وهي شهادة (IELTS) بدرجة إجمالية 7.5؛ على ألا تقل عن 7.0 في كل مهارة، أو شهادة (OET) بدرجة (B) على الأقل في كل مهارة؛ على ألا يتجاوز تاريخ الحصول عليها عامين، إضافة إلى وجود خبرة إكلينيكية 3 سنوات على الأقل مع سنة الامتياز. وأكدت وزارة التعليم أن فترة الالتحاق بالبرنامج ستكون في شهر أبريل 2024م؛ مبينة أن الهدف من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، هو توفير الكوادر الصحية المؤهلة في مختلف التخصصات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

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