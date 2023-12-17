انت الان تتابع بعد فيديو السقوط المروع وإلغاء المباراة.. "لوتون تاون" الإنجليزي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لقائده توم لوكير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر نادي لوتون تاون بيانًا رسميًا، مساء السبت، كشف خلاله تفاصيل الحالة الصحية لقائد فريقه توم لوكير، الذي سقط أثناء مباراة فريقه ضد بورنموث، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعدها تم إلغاء المباراة.

ونشر نادي لوتون تاون بيانًا عبر حسابه الرسمي على "X"، قال فيه: "أكد طاقمنا الطبي أن قائد الفريق تعرّض لسكتة قلبية على أرض الملعب، لكنه استجاب بحلول الوقت الذي تم فيه نقله على النقالة.. وتلقى المزيد من العلاج داخل الملعب، وهو ما نشكر عليه مرة أخرى الطواقم الطبية من الجانبين".

وأضاف البيان: "تم نقل توم إلى المستشفى، حيث يمكننا طمأنة أنصاره بأنه مستقر ويخضع حاليًا لمزيد من الاختبارات، مع وجود عائلته برفقته.. نود أن نشكر الجميع على دعمهم واهتمامهم ورسائل المحبة لتوم لوكير".

وشهدت الدقيقة 59 من مباراة بورنموث ضد لوتون تاون، والتي جمعتهما، سقوط "لوكير" لاعب فريق لوتون دون تدخّل من أحد اللاعبين، حيث سقط على الأرض دون وجود أي لاعب آخر بالقرب منه، وطالب اللاعبون وروب إدواردز مدرب لوتون على الفور دخول الطاقم الطبي.