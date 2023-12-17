تركي يضئ منزل عبدالرحمن مشبب

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق عبدالرحمن مشبب، بمولود جديد اتفق وحرمه على تسميته ”تركي”، لينضم إلى شقيقيه ”فيصل وهتان”، جعله الله من مواليد السعادة وأقر به أعين والديه.

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