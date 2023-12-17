انت الان تتابع لتحسين المشهد الحضري.. "أمانة حائل" تدعو مُلّاك المباني لإصدار "شهادة الامتثال" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 11:22 صباحاً

دعت أمانة منطقة حائل مُلّاك المباني إلى إصدار "شهادة الامتثال"؛ بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة بما يتوافق مع متطلبات شهادة الامتثال وبرامجه، لتحقيق حياة عامرة وصحية للجميع، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتعزيز جودة الحياة في المدن. وتشمل المحاور المستهدفة: امتثال واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على الشهادة قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة بإصدار شهادة الامتثال قبل 6/ 8/ 1445هـ. وبيّنت الأمانة أن إصدار الشهادة يتطلب معايير محددة تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني؛ بهدف ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي بعدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص للحد من التشوهات البصرية في تلك المباني والارتقاء بجودة المشهد الحضري في المدن؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومدن حضرية وصحية.

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