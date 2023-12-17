شكرا لقرائتكم خبر عن 5800 مستفيد من المعرض الإرشادي "لسلامتك.. كن واعياً" بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد أكثر من 5800 مستفيد من متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني بمحافظة الأحساء، وكذلك طلاب التعليم العام، من المعرض الإرشادي "لسلامتك..كن واعياً" في نسخته الثالثة، الذي نظمته الكلية التقنية بالأحساء .

وضم المعرض 13 ركناً للجهات المشاركة، حيث ركز ركن ”شعبة الأمن الوقائي من المؤثرات العقلية بالحرس الوطني“ وركن ”إدارة مكافحة المخدرات“ على رفع مستوى الإدراك للمتدربين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وتنمية الحس الأمني لديهم وتوعيتهم بطرق الإبلاغ عن تهريب المخدرات لما فيه ضرر على الأسرة والمجتمع.

واهتم ركن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإبراز إنجازات الهيئة لمكافحة المروجين وأساليبهم وحيلهم في تهريب المخدرات والمواد الضارة.

البرامج الإدخارية

واهتم ركن بنك التنمية الاجتماعي، بالتعريف بالخدمات المالية وغير المالية والبرامج الإدخارية الهادفة والفعالة، ويدعم كذلك بكوادر بشرية مؤهلة للمساهمة في التنمية الاجتماعية ونشر الوعي المالي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع. فيما ركز ركن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على التعريف ببرامج التدريب وإكساب الباحثين عن العمل المهارات اللازمة، والخبرات النوعية، عبر دورات تدريبية تُقام لهم قبل التحاقهم بالعمل وتقديم الإرشاد المهني للمتدربين.

وفيما ركز ركن تجمع الأحساء الصحي على التوعية بتعزيز الصحة العامة للمتدربين وتبصير المتدربين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وبتواجد ركن للإبر الموسمية وبمشاركة مستشفى الصحة النفسية وقسم مكافحة التدخين والتي تهدف من خلال تواجدها تهدف إلى تحسين السلوك الصحي للمتدربين وتوعيتهم بالمجال الصحي.

وعلى هامش أعمال المعرض وبالتعاون مع عدة جهات تم عقد 6 دورات تطويرية مساندة وبشهادات معتمدة في عدة جوانب استفاد منها 400 مستفيد من متدربي ومتدربات منشآت التدريب التقني وكذلك طلاب التعليم العام، والدورات هي "مهارات الإلقاء وإدارة الحوار"، "المواطنة الرقمية"، "خطواتك الأولى نحو ريادة الأعمال"، "ادخر لمستقبلك أفضل"، "فن اتخاذ القرار" و"المرونة النفسية"، وتهدف هذه الدورات إلى تنمية المهارات وتطوير الذات وبناء الثقة لدى المتدربين.