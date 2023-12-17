شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بالحرس الوطني.. طريقة التقديم والشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها بشغل عدد من المهن بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة بمسمى داعية مساعد، داعية، داعية ممارس) عن طريق النقل، أو النقل بترقيه.

وبينت أن الوظائف متاحة لمن تنطبق عليهم شروط شغل المهنة، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية.

التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف المتاحة عن طريق إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكدت الوزارة على إرفاق: (تعريف من جهة العمل، بيان الخدمة، وصورة من المؤهلات العلمية ) مع السيرة الذاتية.

ويتم استقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 1445/06/04هـ وحتى نهاية الخميس الموافق 1445/06/08هـ.

وظيفة أستاذ مساعد، محاضر

كما أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها بشغل عدد من المهن على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى: ( أستاذ مساعد، محاضر) عن طريق التعاقد أو النقل، وفق الشروط التالية :

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم: مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة، وتكون وفق التخصص المرتبط بالوظيفة، ويكون بتقدير جيد جدا (انتظام).

- ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

- إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها.

- أن تكون شهادته العلمية بأحد التخصصات: الدراسات الاستراتيجية، الإدارة العامة، العلوم النفسية، الإعلام، علوم الاجتماع، اللغة والتواصل، اللغة الإنجليزية/ الترجمة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان وفق المعايير المعتمدة من المجلس العلمي.

- أن يكون حسن السيرة، ويكون لائق صحيا . ان لا يكون صدر بحقه قرار فصل من الخدمة بالدولة لسبب تأديبي أو لعدم صلاحيته بالعمل

ويمكن التقديم عليها عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية: ( [email protected] ) مرفق بها (تعريف من جهة العمل، بيان الخدمة، وصورة من المؤهلات العلمية ).

وسيتم استقبال الطلبات اعتبارا من تاريخ 1445/06/04هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 1445/06/15هـ.