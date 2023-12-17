شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية في 431 جامعًا ومسجدًا بمكة خلال موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تقديم خدماته لـ431 جامعًا ومسجدًا داخل المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، من خلال عمل بعض الاجراءات لتعزيز السلامة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع الجهات المعنية لتحقيق راحة المصلين والزوار، وذلك تزامناً مع تغير أحوال الطقس وبداية موسم هطول الأمطار.

وشملت الإجراءات التي جرى اتخاذها ضبط درجة الحرارة داخل المساجد في ظل انخفاض درجة الحرارة الخارجية، وتنفيذ 600 جولة ميدانية للتأكد من توفر جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة المساجد والمرافق التابعة لها.

وعمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، مع الجهات المختصة على إزالة المياه وآثار الأمطار من أجل المحافظة على سلامة مرتادي المساجد، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.