شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة لـ "تعليم الرياض" للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف يوم 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار "العربية لغة الشعر والفنون".

وقال الدكتور نايف الزارع المدير العام لتعليم الرياض، إن هذا الاحتفاء يأتي تحقيقًا لأحد مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن رؤية المملكة 2030، وهو العناية باللغة العربية، بوصفها جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، والتي يفتخر بها كل مواطن ويحرص على تعليمها بشكل دائم.

وأشار إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي لأهميتها ودورها في نشر الثقافة والعلم والمعرفة والفنون والآداب.

فعاليات وأنشطة

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أعدت خطة شاملة للاحتفاء بهذا اليوم بالعديد من البرامج والفعاليات تهدف إلى إبراز دور المملكة الرائد في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها محلياً ودولياً.

وأكد متحدث "تعليم الرياض" على تفعيل المناسبة عبر توجيه واستثمار مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات والإذاعة المدرسية لإبراز أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري بما يُعزز وعي الطلاب والطالبات بلغتهم ومكانتها العالية.

ولفت الثميري إلى تفعيل حسابات الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس في منصات التواصل الاجتماعي لنشر المواد الإعلامية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.