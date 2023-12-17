شكرا لقرائتكم خبر عن ازالة 340 مشرباً مهملاً للحيوانات والطيور لمكافحة تكاثر الحشرات بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصرت أمانة الطائف بؤر توالد وتكاثر الحشرات، وذلك في حملتها المكثفة لمكافحة البعوض والذباب.

ودعت الأمانة الأهالي إلى غلق فتحات التصريف في المطابخ ودورات المياه، ووضع رداد عكسي في فتحات الصرف الصحي الخارجية، والاهتمام بالنظافة العامة، ووضع النفايات في أكياس محكمة الغلق، وعدم تربية الحيوانات والطيور داخل المنازل، وكذلك التخلص من بؤر تكاثر البعوض بإحكام وغلق أو تفريغ المسابح ومراحيض دورات المياه غير المستخدمة وغرف التفتيش والمجاري العامة وخزانات المياه.

إزالة 300 مشربية

ونفذت الأمانة حملة لإزالة مشارب الحيوانات والطيور الثابتة والمتنقلة والتي يضعها البعض في مواقع مختلفة لتوفير الماء للقطط والطيور، وتم إزالة ما يقارب من 300 مشربية غير ثابتة، و40 حوضًا إسمنتيًا بعد أن تحولت هذه المشارب إلى حاضن ليرقات الحشرات الطائرة، وبؤرة تكاثر بعد أن أهملت من قبل البعض ولوحظ بها ترسبات وطحالب تكونت مع الوقت، وأصبح ضررها أكثر من نفعها.

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف إن برنامج الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة يعد الأسلوب الأمثل في المكافحة، ويهدف إلى ترشيد استخدام المبيدات الحشرية تلافيًا لأضرارها التي تؤثر بطرائق مباشرة وغير مباشرة على صحة الإنسان والبيئة، مشيرة إلى تم خلال الفترة الماضية السيطرة على أماكن تجمع وبؤر توالد الحشرات مثل المستنقعات والتجمعات المائية والمياه السطحية الراكدة، والبدرومات للمنازل المهجورة التي غطتها المياه والعديد من الأماكن الرطبة.