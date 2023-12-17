شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون لـ "اليوم": 3 فرص شجعت المواطنين والمقيمين على زيارة الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شجعت الإجازة المطولة وتحسن الأجواء بالإضافة إلى العروض التشجيعية لقطار الحرمين المواطنين والمقيمين على زيارة الحرمين الشريفين.

وقال مختصون لـ"اليوم" إن هناك 3 أسباب توافرت لتشجيع السكان المحليين على زيارة الحرمين الشريفين، مؤكدين تجويد قطاع الضيافة والإيواء وتطوير المشاريع الثقافية في مكة المكرمة، في حين أعلن قطار الحرمين عن تسعيرة تشجيعية حتى نهاية العام بتخفيض 50% على أسعار تذاكره ما بين جدة ومكة و30 % على جميع الوجهات لدرجة الأعمال والتي شجعت السكان على زيارة الحرمين الشريفين خصوصاً مع اعتدال الأجواء.

تشجيع على الزيارة

أوضح المطوف أيمن بانة، أن الحرمين الشريفين يعدان من الوجهات الأولى لسكان المملكة، وبالتزامن مع الخدمات الكبيرة التي تقدمها المدينتين الطاهرتين من توفير الخدمات السكنية وخدمات النقل والإعاشة، بالإضافة إلى تطوير المناطق الثقافية مثل مشروع تطوير جبل الرحمة والمنطقة المحيطة، جعلت مكة المكرمة من الوجهات الأولى لزيارة السكان في المملكة من مواطنين ومقيمين خصوصًا مع تحسن الأجواء ووجود عروض تشجيعية لأسعار تذاكر القطار بالإضافة إلى الإجازة المطولة.

أيمن بانة- اليوم

ولفت إلى أن موسم العمرة الحالي شاهد على جهود المملكة العظيمة في استقبال المعتمرين من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن خلال باقات الخدمات المختلفة عبر موقع نسك، والتي تتميز بالتنوع والإثراء.

كما أطلقت الدولة إصدار التأشيرات لعدد من الدول للتسهيل على المعتمرين وزيادة أعدادهم طبقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح، أن قطاع الفنادق والإيواء في مكة المكرمة يشهد تطورًا كبيرًا وملحوظًا سواء في نمو القطاع وفي تحسين وتجويد خدمات الضيافة.

محمد بن يحيى السميح- اليوم

وأضاف أن هناك نحو 1100 فندق وأكثر من 260 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين، موضحاً ان الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية والمسفلة ومحبس الجن العزيزية والششة تشهد اقبال خلال هذه الأيام بنسب تشغيل عالية.

وأشار إلى عمل أكثر من 150 شركة ومؤسسة عمرة خلال موسم العمرة الحالي في تقديم الخدمات كافة لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قِبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.