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السعودية | أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله-.

 

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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