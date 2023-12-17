1761 بلاغا لتحقيقات الطيران

وقائع وبلاغات
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الواقعة
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة ومن شأنه التأثير أو يحتمل تأثيره على سلامة التشغيل
الواقعة الخطيرة
تشير في ملابساتها إلى وجود احتمالية عالية لوقوع الحادث
الحادث
كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة منذ الصعود إلى المغادرة
إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة
احتكاك الشخص مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة
تكبد الطائرة لأضرار جوهرية أو تعرضها لعطل هيكلي
فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها
هبوط الطائرة اضطراريا في مطار ما.
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