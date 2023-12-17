1761 بلاغا لتحقيقات الطيران

تلقى مكتب تحقيق الطيران السعودي 1761 بلاغا وواقعة، خلال عام 2022 طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، وأجرى 15 تحقيقا في وقائع و3 حوادث بإجمالي 18 تحقيقا، فيما بلغ عدد التقارير محددة النطاق 4 تقارير، كما أصدر المكتب 10 توصيات 9 منها تتعلق بالسلامة وتوصية مستقلة. وقائع وبلاغات 248 واقعة 1510 بلاغات الواقعة كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة ومن شأنه التأثير أو يحتمل تأثيره على سلامة التشغيل الواقعة الخطيرة تشير في ملابساتها إلى وجود احتمالية عالية لوقوع الحادث الحادث كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة منذ الصعود إلى المغادرة إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة احتكاك الشخص مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة تكبد الطائرة لأضرار جوهرية أو تعرضها لعطل هيكلي فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها هبوط الطائرة اضطراريا في مطار ما.



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