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1761 بلاغا لتحقيقات الطيران

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تلقى مكتب تحقيق الطيران السعودي 1761 بلاغا وواقعة، خلال عام 2022 طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، وأجرى 15 تحقيقا في وقائع و3 حوادث بإجمالي 18 تحقيقا، فيما بلغ عدد التقارير محددة النطاق 4 تقارير، كما أصدر المكتب 10 توصيات 9 منها تتعلق بالسلامة وتوصية مستقلة.

وقائع وبلاغات

248 واقعة

1510 بلاغات

الواقعة

كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة ومن شأنه التأثير أو يحتمل تأثيره على سلامة التشغيل

الواقعة الخطيرة

تشير في ملابساتها إلى وجود احتمالية عالية لوقوع الحادث

الحادث

كل حدث مرتبط بتشغيل الطائرة منذ الصعود إلى المغادرة

إصابة أي شخص إصابة بالغة أو مميتة

احتكاك الشخص مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة

تكبد الطائرة لأضرار جوهرية أو تعرضها لعطل هيكلي

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها

هبوط الطائرة اضطراريا في مطار ما.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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