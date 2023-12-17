مكافحة الجراد الصحرواي بمساحة 2036 هكتارا

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق الصحة النباتية مستمرة في مكافحة الجراد الصحراوي في محافظات رابغ والليث، يصاحبها أعمال الاستكشاف في مختلف محافظات المنطقة؛ وذلك بمساحات بلغت 371042 هكتارًا.
عمليات الاستكشاف
بين الصاعدي، أن المساحات المعالجة من الجراد الصحراوي بلغت في محافظة رابغ 933 هكتارًا، وفي محافظة الليث 643 هكتارًا، بينما شملت محافظة خليص بمساحة بلغت 460 هكتارًا، مؤكدًا استمرارية الجهود والأعمال لمكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة للحد من انتشاره من خلال التوسع في عمليات الاستكشاف، والاستباقية في مباشرة المواقع المصابة بالجراد سعيًا لتعزيز الأمن الغذائي بحماية المحاصيل الزراعية من تداعياته.
كما نظم المركز برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص في مجالات تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية ومكافحة النواقل الحشرية، بمشاركة ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات بالمنطقة.
وسلط البرنامج في محافظة جدة على مدى يومين الضوء على جهود المركز في وقاية الحيوانات من الأمراض ومكافحتها، وبيان الدور الذي تشكله التحصينات والطرق الصحيحة للتعامل مع مواقع الثروات الحيوانية لتطهيرها، إلى جانب إيضاح أبرز الآليات والأدوات المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض؛ وذلك سعيًا للمساهمة في استدامة الصحة الحيوانية ووقايتها من مخاطر الأمراض والأوبئة.
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