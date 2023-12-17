انت الان تتابع "الشريدة" يدعو إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 12:14 مساءً

حثّ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القصيم د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة، اليوم الأحد، الجمعيات لإيجاد أساليب وطرق نوعية تستطيع من خلالها الوصول إلى المستفيد في مكان وجوده. ودعا "الشريدة"، وفق ما نقله اليوم الحساب الرسمي لمجلس شؤون الأسرة، على منصة "إكس"، إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة وطرقها في تربية الأولاد ورعايتهم. كما شدد على ضرورة الاقتراب من المجتمع لإيصال الرسائل الأسرية المهمة. وقال: مستقبلنا بكل مجالاته مرهون باستقرار الأسرة، وبالتالي كل الجهود التي تُبذل في هذا الجانب هي جهود مستحقة، ويجب أن نرتقي بمفهوم الإرشاد الأسري، والذي يُبنى على الإصلاح والتمكين، والشعور بالتضامن بين أفراد المجتمع.

كانت هذه تفاصيل خبر "الشريدة" يدعو إلى إطلاق برامج ونماذج للأسرة السعيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.