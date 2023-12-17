الجيش اللبناني ينقذ 51 مهاجراً غرق قاربهم في "المتوسط"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 12:45 مساءً

أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأحد) إنقاذ أكثر من خمسين شخصاً، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الشمالي للبلاد. وأوضح الجيش في بيان أنه حصل على معلومات بشأن تعرّض مركب للغرق في البحر الأبيض المتوسط مقابل شاطىء طرابلس، أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أنّ دورية من القوات البحرية في الجيش تمكّنت من إنقاذ 51 شخصاً كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريّاً. وأشار إلى أنه عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني. ويسعى المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون، الذين يغادرون لبنان بالقوارب، إلى الحصول على حياة أفضل في أوروبا، وغالباً ما يتوجّهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.

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