"خلل في برمجة نظام حماية الركاب".. "التجارة" تستدعي 50 مركبة بورش "موديلات حديثة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 12:46 مساءً

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 50 مركبة بورش Carrera 911" PORSCHE" موديل 2021 - 2024. وقالت الوزارة: الاستدعاء بسبب خلل في برمجة نظام حماية الركاب، قد يؤدي إلى تفعيل الوسائد الهوائية الجانبية عند وقوع حادث دون الحاجة لذلك، مما يزيد من خطر الإصابة. ودعت "التجارة" إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

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