انت الان تتابع مليون مشترك في أصول الصناديق الاستثمارية السعودية يستثمرون 117 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 12:54 مساءً

استثمر 1,042,484 مشتركاً في الصناديق الاستثمارية العامة في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2023، م 117,117 مليار ريال، عبر 283 صندوقاً استثمارياً عاماً متنوعاً، بلغ إجمالي الأصول المحلية منها 94,833.27 مليار ريال، وبنسبة بلغت 81%، في حين مثلت نسبة قيمة الأصول الأجنبية نحو 19%، بقيمة بلغت 22,283.86 مليار ريال. وتوزعت قيم أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 13 نوعًا استثماريًا، جاء أعلاها؛ أسواق النقد بقيمة بلغت 32,168 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 27.5% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وحلت قيم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة ثانياً بقيمة بلغت 27,460 مليار ريال، لتمثل ما نسبته 23.4% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، وجاءت ثالثاً، قيم أصول صناديق الأسهم بقيم بلغت 26,953 مليار ريال وبنسبة مثلت 23% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، فيما جاءت قيم أصول صناديق أدوات الدين رابعاً بقيمة بلغت 21,818 مليار ريال، مثلت 18.6% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة. وحلت قيم أصول صناديق قابض خامساً بقيمة بلغت 3,656 مليار ريال، مثلت 3.1% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة. ثم حلت سادساً قيم أصول صناديق متعدد الأصول بقيمة بلغت 2,061 مليار ريال، مثلت نحو1.8% من إجمالي قيمة الأصول للصناديق الاستثمارية العامة، في حين سجلت قيم أصول صناديق السلع الأقل بقيمة بلغت 13 مليون ريال.

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