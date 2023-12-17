تراند اليوم : شاهد.. تدافع الفلسطينيين للحصول على المساعدات الإغاثية بعد دخولها إلى قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تدافع الفلسطينيين في غزة للحصول على المساعدات الإغاثية بعد دخولها من معبر رفح.

وأظهر الفيديو وصول شاحنات المساعدات الإنسانية والأغذية إلى غزة، وتوزيعها على المارة في القطاع.

وأبان الفيديو الفلسطينيين النازحين وهم يركضون للحصول على المساعدات الإغاثية التي تم توزيعها وإلقائها من فوق ظهر الشاحنات.

الجدير بالذكر تدخل أكثر من 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، عبر معبر رفح، وذلك وسط شح كبير للمواد الغذائية والطبية والإغاثية تحت وطأة الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي.