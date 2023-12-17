تراند اليوم : من سيكون ولي عهد الكويت الجديد بعد تولي الشيخ مشعل السلطة؟.. هذا ما ينص عليه القانون!

صحيفة الخليج 365: تتوجه الأنظار في الكويت إلى من سيعيّن وليا جديدا للعهد تحت إمارة الشيخ مشعل الأحمد الصباح الأحد.

ووفقا للمادة 4 من الدستور الكويتي فيما يخص قرارات تعيين ولي العهد في الدولة، يعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

كما تنص المادة 6 على أن يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه 'سمو ولي العهد'، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، وألا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.